Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Al fine di potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo è incrementato di 8,184 milioni a decorrere dall’anno 2021. Per il 2021, inoltre, “è autorizzata l’ulteriore spesa di 12 mln” per potenziare la didattica a distanza. E’ quanto prevede la bozza della manovra.