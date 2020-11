Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Arrivano 10 milioni di euro in più nel 2021 e 10 mln in più nel 2022 per il Fondo per la crescita sostenibile destinato all’erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata. E’ quanto si legge nella bozza della manovra.