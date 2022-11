Manovra, Calenda a Napoli per l’assemblea nazionale di Azione: È vuota

“La manovra è molto vuota, non c’è niente dentro”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a margine dell’assemblea nazionale in corso a Napoli. “E’ una ‘manovra Salvini’ – ha aggiunto – con le solite cose: il tetto al contante, i cordoni, le tensioni. Sono tutte cose che tralasciano di toccare i punti fondamentali come l’evasione fiscale e la sanità per cui sono previsti fondi in discesa”.

“Azione non è una costola del Pd”

“Se qualcuno di voi pensava di diventare una costola del Pd, garantisco che si è sbagliato fortemente” ha detto Carlo Calenda nel corso del suo intervento all’assemblea nazionale. Calenda ha affermato che “le persone di Azione devono condividere due caratteristiche: l’europeismo e i valori della democrazia liberale. Oggi noi abbiamo la possibilità straordinaria di rompere gli schemi. Ricade su di noi – ha proseguito – il dovere etico e morale di costruire un partito che sia grande dove l’esclusione dell’altro è l’ultima cosa da fare: certo le persone devono essere perbene, non vogliamo diventare il ricettacolo di gente che fa politica in modo diverso dal nostro”. ”Il Pd – ha detto ancora Calenda – si decida: se sono con noi o con i 5Stelle. Penso che in questo momento non sono in grado di esprimere una linea e un partito che non è in grado di farlo è un partito destinato a morire”. “Penso che alla fine decideranno per andare con i 5Stelle – ha aggiunto -. Secondo me è un errore. Possono anche cambiare rotta e decidere di aprire una discussione con noi su un’agenda riformista ma decidano perché così non possono andare avanti”