Manovra, Conte: Giorgetti prudente? No, regali a banche e industria armi

Roma, 22 dic. (askanews) – Al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha rivendicato la “prudenza” della manovra, ha replicato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato in diretta al TgLa7. “Io – ha detto – direi invece che una manovra è generosa. Generosa, che porta i regali di Natale all’industria delle armi, porta regali di Natale alle banche, porta regali di Natale ai giganti del web americani”.

“Addirittura Amazon – ha sottolineato l’ex premier – riceve uno sconto, sulla multa di 3 miliardi, di oltre 2 miliardi”

“Per quanto riguarda piccole e medie imprese – ha proseguito – non hanno nulla per quanto riguarda l’energia. Non hanno ricevuto nulla per i dazi, aveva promesso Giorgia Meloni 25 miliardi lo scorso aprile, non c’è nulla addirittura per il piano casa, io ricordo gli applausi che prese al Meeting di Rimini, preannunciò piano casa da 15 miliardi nulla di nulla. E allora, a rimetterci sono coloro che in questo momento hanno un crollo dei salari reali, i lavoratori, i cittadini, meno 9 per dal 2021, coloro che in questo momento già subiscono il peso di 32 mesi di crollo della produzione industriale su tre anni di governo. Per loro, cosa c’è?” ha concluso Conte.