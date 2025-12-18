Manovra, Conte: governo che succede? Siamo nel caos totale

Roma, 18 dic. (askanews) – “Chiedo al governo e alle forze di maggioranza cosa sta succedendo? E’ normale che ci siano emendamenti, controemendamenti, correttivi” alla manovra di bilancio “ma qui siamo nel caos totale, nelle ultime 48 ore è successo di tutto”, “erano partiti che volevano migliorare la legge Fornero e non solo l’hanno peggiorata ma si sono inventati un emendamento che va a sacrificare chi ci ha messo dei soldi per riscattare la laurea”. Lo afferma in un video sui social il presidente M5s Giuseppe Conte.