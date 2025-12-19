Manovra, Conte: governo di incapaci, dov’è finita Confindustria?

Roma, 19 dic. (askanews) – “TOC TOC! Dov’è finita Confindustria?” Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, è tornato a commentare le vicende legate alla legge di bilancio in un post sui suoi canali social.

“Dopo 32 mesi di crollo della produzione industriale, la trattativa fallita sui dazi e i 25 miliardi di sostegni annunciati da Meloni ad aprile mai visti, nella notte – ha spiegato l’ex premier – questo governo litigioso e sprovveduto ha fatto saltare anche quelle minime risorse che dovevano fare da ‘toppa’ ai disastri fatti sugli incentivi per le aziende, che vivono una situazione complicata dalle tasse al caro-energia. L’unica cosa rimasta in piedi è quella sorta di prelievo forzoso che prevede dal 2028 una tassazione dello 0,5% che poi diventa dell’1% su ogni fattura, a meno che le aziende non aderiscano al concordato preventivo. Un ricatto su cui vogliono fare gettito per circa 1,5 miliardi l’anno”.

“Qualcuno intende difendere il sistema produttivo da questo governo di incapaci? Noi ci siamo. E chi dovrebbe farlo per statuto?”, ha concluso Conte sempre riferendosi a Confindustria.