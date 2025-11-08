Manovra, Conte: patrimoniale non è all’odg dei Cinque Stelle

Roma, 8 nov. (askanews) – “Vorrei mandare un messaggio direttamente a Giorgia Meloni: ho visto che oggi ha voluto fare un post parlando di patrimoniale. Si rassegni. Non so se a sinistra c’è una discussione sulla patrimoniale, ma per quanto ci riguarda noi siamo una forza progressista indipendente una patrimoniale non è all’ordine del giorno”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a margine dell’evento M5s ‘Unite’, in corso a Roma.

“All’ordine del giorno però c’è il governo delle tasse che sono aumentate e sulle quali non hanno ancora risposto. Eppure la pressione fiscale negli ultimi dieci anni ha raggiunto un livello record, questo è il vero problema degli italiani. Non distraiamo l’attenzione di famiglie e imprese perché non si lasciano distrarre, hanno problemi veri”, ha aggiunto.