Manovra, Conte: soldi da armi a industria, oggi chiamerò Meloni e Urso

Roma, 7 nov. (askanews) – “Oggi pomeriggio chiamerò Urso, chiamerò Meloni: confido che si riconoscano le vere priorità. Adesso c’è la legge di bilancio, se non interveniamo adesso, quando interveniamo?”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, parlando della crisi industriale italiana in collegamento da Pomigliano d’Arco (Na) con L’aria che tira su La7.

Bisogna “prendere i soldi dalle armi” per le filiere industriali “più in difficoltà produttive, in particolare dell’automotive”, ha osservato. “Noi l’abbiamo chiesto già in Europa – ha ricordato l’ex presidente del Consiglio – anziché fare un piano di riarmo per ottocento miliardi facciamo invece un piano per automotive. Abbiamo un’emergenza in Italia, abbiamo crisi aziendali che aumentano, tasse che aumentano, salari reali in cui abbiamo perso dal 2021 quasi il 10 per cento del potere d’acquisto. Perché non ci dedichiamo a questo, perché invece diciamo che buttiamo tutti i soldi nelle armi?”