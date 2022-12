Manovra, deluso il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: C’è poco per i Comuni contro il caro energia

”In questa Manovra c’è poco per i Comuni e l’Anci lo ha detto in modo molto chiaro”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la Finanziaria del Governo Meloni. Manfredi ha sottolineato che ”i Comuni hanno avuto un aggravio dei costi per l’energia, dei costi dell’inflazione che determina un incremento dei costi e dunque è come se fosse un taglio, e anche il nuovo contratto per il personale determina un aumento del costo del personale. Nella Manovra non ci sono risorse in più per i Comuni”.