Manovra, emendamento Lega: Fuori dalle detrazioni gli investimenti delle Pmi innovative

Escludere le somme per investimenti in start-up e Pmi innovative detraibili dal nuovo tetto alle detrazioni previsto da legge di bilancio. Lo prevede un emendamento della Lega alla manovra, a prima firma Centemero, che verrà presentato domani e che l’Ansa ha potuto visionare. La proposta di modifica chiede di aggiungere all’esclusione delle spese sanitarie dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, anche le “somme per investimenti in start-up innovative detraibili” e quelle “per investimenti in piccole e medie imprese (Pmi) innovative detraibili”. Agli oneri, quantificati in 40,5 milioni di euro dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo del Mef per far fronte ad esigenze indifferibili.