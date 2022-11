Manovra, fino a 60 euro niente più sanzioni in caso di mancato utilizzo del Pos

Innalzato da 30 a 60 euro il limite minimo per il quale gli esercenti non saranno passibili di sanzioni nel caso di mancato utilizzo del Pos per i pagamenti. Lo prevede la nuova bozza della manovra economica in circolazione. “Le sanzioni previste si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione – si legge nel testo – da parte di soggetti che effettuano attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore a 60 euro”. Il provvedimento viene motivato “al fine di assicurare la proporzionalita’ tra l’entita’ della sanzione (in ogni caso non inferiore a 30 euro) e l’importo del pagamento rifiutato”, e con la “crisi di liquidita’ e degli incrementi dei costi produttivi, gestionali e operativi, prodotti dall’inflazione e dall’aumento dei costi dei prodotti energetici”. La norma cita anche il ripristino dal 1 luglio 2022 “della misura ordinaria del 30% del credito di imposta sulle commissioni bancarie per le transazioni mediante strumenti di pagamento elettronico”.