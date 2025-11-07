Manovra, Fratoianni: Avs da sempre a favore patrimoniale, è giusta

Roma, 7 nov. (askanews) -“Noi veramente proponiamo la patrimoniale da sempre: è una proposta che Alleanza Verdi Sinistra ha messo in campo a lungo in solitudine . Se oggi si allarga il quadro delle forze politiche che sostengono la tassazione delle grandi ricchezze , e sono d’accordo su questa proposta noi siamo ben felici”. Lo afferma Nicola Fratoianni parlando con i cronisti a margine della conferenza stampa di Avs sulle proposte per il Mezzogiorno.

“Certo siamo per un’iniziativa che guardi al resto dell’Europa ma innanzitutto – prosegue il leader di SI – guardi a questo Paese e poi certo benissimo una patrimoniale anche di natura europea. Ma intanto pensiamo a questo Paese , perché in Italia ci sono enormi ricchezze che si sono accumulate, ci sono gli extraprofitti delle grandi aziende: bisogna insomma redistribuire la ricchezza”.

Guardate che questa non è una proposta di sinistra è una proposta di buon senso di fronte alla povertà che si allarga. Perché c’è qualcosa che non va quando la ricchezza si distribuisce in modo indecentemente ineguale. Si tratta di riequilibrare – conclude Fratoianni – non si tratta di immaginare furti nelle tasche di nessuno o di impoverire nessuno non c’è nessuna invidia sociale solo buon senso e bisogno di giustizia sociale.

