Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Dalle misure per gli autonomi al super bonus per l’edilizia green alla raffica di ‘sconti’ dall’automotive, agli occhiali, gli chef, i rubinetti, i mobili, i giornali, le tv. Via libera alla manovra da 40 miliardi di euro a ridosso della ‘zona rossa’ dell’esercizio provvisorio, e con un vulnus sull’ex bonus Renzi che verrà corretto con un decreto legge atteso oggi in Cdm.