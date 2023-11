Manovra, Gentiloni: da Ue non bocciatura ma invito alla prudenza

Roma, 21 nov. (askanews) – “Noi per definizione abbiamo un rapporto costruttivo col governo italiano, come con i governi dell’Unione in generale. Nel caso di questo disegno di legge per il bilancio, la nostra opinione dice che non è pienamente in linea con le raccomandazioni europee. Tradotto: non si tratta di una bocciatura ma di un invito alla prudenza di bilancio e di un invito a usare al meglio le risorse comuni europee”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha risposto a una domanda sul parere dell’esecutivo comunitario sulla manovra di bilancio dell’Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione del semestre europeo sulle politiche di bilancio.

“Avete visto diverse sfumature di valutazione. Penso che la valutazione della proposta di bilancio del governo italiano sia molto chiara: non una bocciatura – ha ribadito – ma un invito in quelle due direzioni”.