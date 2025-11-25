Manovra, Giorgetti: promozione Ue conferma che siamo su buona strada

Milano, 25 nov. (askanews) – “L’approvazione di Bruxelles ci conferma che siamo sulla buona strada, percorsa con responsabilità e serietà”. Lo ha dichiarato il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, commentando la decisione della Commissione europea che oggi ha promosso il documento programmatico di bilancio dell’Italia.

“Sul debito il tracciato è già definito, al netto degli effetti negativi di cassa del Superbonus edilizio – ha proseguito Giorgetti -. Per la crescita, che non ci soddisfa, noi faremo la nostra parte ma serve un quadro internazionale che tenga conto dei profondi cambiamenti a livello globale”.