Manovra, Landini: convocazione tardiva, ma saggio rinviarla

Roma, 24 nov. (askanews) – “Dal Governo è arrivata ieri pomeriggio una convocazione per oggi”, ma “saggiamente l’hanno aggiornata a martedì”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione di Torino.

“E’ un po tardiva – ha aggiunto – vedremo cosa il Governo ha da dirci. Fino ad ora non c’è stata alcuna possibilità di confronto e trattativa. Se il Governo fosse capace di ascoltare il Paese dovrebbe aprire trattative serie e cambiare una legge sbagliata e avviare le riforme di cui abbiamo bisogno. Noi siamo pronti. Se non cambia noi non ci fermiamo”.

Vis