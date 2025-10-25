Manovra, Leo: in Parlamento scelte definitive ma saldi invariati

Roma, 25 ott. (askanews) – “Si troverà una soluzione. Sicuramente ci sarà intesa tra le forze di maggioranza”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia Maurizio Leo (Fdi), a margine dell’evento per celebrare i tre anni di governo Meloni organizzato dal coordinamento regionale Fdi del Lazio all’Hotel Parco dei Principi di Roma.

Quanto alle polemiche tra Tajani e Salvini, Leo ha osservato: “Sono cose che sicuramente poi si risolveranno”. Il viceministro ha ribadito che in Parlamento c’è spazio per le modifiche: “Penso di sì, sicuramente bisogna lasciare invariati i saldi, questo è fondamentale, per il resto vediamo come si può intervenire. Poi si vedrà, siamo aperti alle soluzioni, il governo fa interventi poi sarà il Parlamento a fare le scelte definitive. Il buonsenso prevale sempre”.

Quanto ai tagli ai fondi per le metropolitane, ha spiegato: “C’è una riprogrammazione dei fondi della metro”.