Manovra: Malpezzi, ‘bene lavoro maggioranza, Paese ha bisogno di stabilità’

Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Con un significativo taglio delle tasse di 8 miliardi, il fondo da 3,8 miliardi per calmierare il caro bollette, un corposo pacchetto di incentivi per la casa e l’ampliamento del bonus 110, investimenti aggiuntivi per la scuola e la formazione, è stata approvata dal Senato una legge di Bilancio utile al Paese. Si tratta di un insieme di misure importanti per sostenere i lavoratori, le famiglie, le donne e i più giovani ad affrontare questa fase. La maggioranza ha lavorato bene per migliorare il testo della manovra e il Partito democratico ha visto realizzate molte delle sue proposte che mettevano al centro il lavoro, la scuola, le donne e i giovani”. Lo afferma Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.