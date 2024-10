Manovra, Meloni “Al centro rilancio Nazione, non ci saranno nuove tasse”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, in Consiglio dei Ministri, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione. Come avevamo promesso, non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Inoltre, rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori, e 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti. Con questo Governo, l’Italia guarda al futuro con una legge di bilancio che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani”. Lo scrive su X il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del CdM che ha varato la legge di bilancio per il 2025.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).