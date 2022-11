Manovra, Meloni “Corsa contro il tempo, ma traiettoria nitida”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra è stata una corsa contro il tempo, ci siamo trovati a fare una manovra in tempi molto ristretti, abbiamo dovuto scriverla rapidamente ma senza rinunciare a delineare, attraverso le nostre misure, una traiettoria il più possibile nitida”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in videocollegamento all’Assemblea generale di Confindustria Veneto Est.

Nella manovra “tra le priorità c’è il tema della crescita economica, a partire dalla messa in sicurezza del tessuto produttivo”, oltre alla “protezione delle fasce più deboli”, ha spiegato Meloni, spiegando come nella legge di bilancio siano stati “mantenuti gli impegni presi e sono stati dati alcuni segnali”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).