Manovra, Meloni: le tasse fake news di sinistra, noi le abbassiamo

Roma, 12 ott. (askanews) – La “coperta è corta” in vista della manovra? “Abbiamo già affrontato questa materia nelle scorse due manovre finanziarie. Chiaramente se non avessimo speso 120 miliardi di euro per ristrutturare meno del 4 per cento delle case degli italiani oggi avremmo molti più soldi da mettere sugli stipendi degli italiani, sulla sanità, sulle famiglie, sulle pensioni”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, intervistata dal Tg5.

“Ciononostante, abbiamo dato – ha proseguito – dei segnali importanti che continueremo a dare; soprattutto sulla salute, perché al di là delle fake news della sinistra non c’è un governo nella storia d’Italia che abbia messo sulla sanità le risorse che abbiamo messo noi. Annuncio che puntiamo ad aumentarle ulteriormente, esattamente come è falsa, un’altra fake news, quella delle tasse per tutti. Lei ha visto che questo governo le tasse le abbassa, aumentare le tasse la considero una cosa di sinistra, infatti la sinistra ancora chiede la patrimoniale ma io di sinistra non sono e noi – ha concluso Meloni – faremo del nostro meglio per confermare i nostri provvedimenti e magari fare qualcosa di più”.