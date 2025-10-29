Manovra, Meloni: misure concrete per occupazione e impresa

Roma, 29 ott. (askanews) – “La legge di bilancio per il 2026 si inserisce nel solco di quelle precedenti e prevede misure e interventi concreti per sostenere l’occupazione e chi fa impresa”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio all’assemblea di Federmanager.

“Penso – aggiunge – alla scelta di garantire continuità al credito d’imposta per la ZES Unica per il triennio 2026-2028, alla sterilizzazione di plastic e sugar tax, al rifinanziamento della Nuova Sabatini e alla reintroduzione del super e dell’iper-ammortamento, per sostenere l’innovazione tecnologica delle imprese. Provvedimenti che disegnano una strategia e che puntano a consolidare quel cammino di crescita e sviluppo che l’Italia ha ripreso a percorrere in questi anni. C’è ancora tanto lavoro da fare, ne siamo consapevoli, ma sappiamo che in questa sfida non siamo soli e che potremo sempre contare sul vostro contributo e su quello di tutti coloro che hanno a cuore il futuro di questa nazione”.