Dal Fisco all’obbligo di utilizzo del Pos. Passando per tetto al contante e altre misure specifiche. Il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in una diretta social, illustra i contenuti della prossima manovra finanziaria. E si presenta in video con un quaderno su cui, spiega, “prendo appunti su tutto e di continuo”.