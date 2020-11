Manovra: riunioni a Mef su bilancio, pressing per scostamento

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Riunioni a oltranza al Mef su legge di Bilancio. La manovra dopo il via libera del Consiglio dei ministri salvo intese un mese fa non è ancora approdata in Parlamento mettendo a segno un ritardo che non ha precedenti nella storia. Intanto stamattina il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha partecipato da remoto al vertice convocato dal premier Giuseppe Conte con i capidelegazione per assicurare le coperture necessarie a garantire i ristori legati alla nuova stretta in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia chiesta a gran voce dai governatori prima di firmare le relative ordinanze.