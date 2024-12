Manovra, Salvini: con Giorgetti studiamo taglio Ires per chi reinveste

Milano, 6 dic. (askanews) – “Proprio in questi minuti stiamo lavorando con Giorgetti per mettere, se riusciamo già in legge di bilancio, un incentivo abbondante che vada a ridurre l’Irese, a ridurrre le tasse per quelle imprese che reinvestono nella loro azienda gli utili. Quindi un taglio dell’Ires come premialità, penso che potrà essere una boccata d’ossigeno per tanti imprenditori in un omento internazionale complicato”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a amrgine di un sopralluogo al cantiere dell’autostrada della Valtrompia.