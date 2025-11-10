Manovra, Salvini: emendamenti Lega per allargare platea rottamazione

Bari, 10 nov. (askanews) – “Per la Lega la priorità è la pace fiscale e la liberazione di quasi 15 milioni di italiani e tanti pugliesi in ostaggio dell’Agenzia delle entrate con cartelle esattoriali che partivano da 10 e nel tempo sono arrivate a 20 30 40 50, quindi fare con questi italiani un accordo: sottoscrivere con loro un patto di fiducia, un mutuo di nove anni con rate tutte uguali senza tassa d’ingresso e cancellando le sanzioni permetterà a tanti di questi italiani di pagare quello che non sono riusciti a pagare in passato e allo Stato di incassare”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i cronisti a Bari, a margine della presentazione delle liste leghiste per le elezioni regionali in Puglia.

“La pace fiscale – ha rivendicato il vicepremier – è già in legge di bilancio, le prime rate per rottamare cartelle si potranno pagare dal luglio dell’anno prossimo. Stiamo lavorando con emendamenti della lega per allargare ancora di più la platea, ad esempio per mettere la rottamazione anche a chi ha degli accertamenti in corso”.