“Io non credo che il Sud verrà penalizzato” con la Manovra “e non c’è nessun interesse a penalizzarlo, anzi vogliamo valorizzarlo per quelle che sono le sue capacità”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a Bari dove riceverà il premio Caduceo d’oro 2024, evento annuale promosso dall’ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat. “Si tratta di una manovra importante – ha proseguito – e credo che nessuno deve rimanere indietro”.