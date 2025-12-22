Manovra, Schlein: gravissimo colpo di mano su salari arretrati

Roma, 22 dic. (askanews) – “Non ci sono più parole per descrivere questa manovra. Dopo aver aumentato l’età pensionabile per il 96 per cento dei lavoratori, adesso attaccano la magistratura che impone il rispetto dell’articolo 36 della Costituzione. Ovvero che il salario di chi lavora deve essere equo e dignitoso. L’emendamento Pogliese – che già sei mesi fa eravamo riusciti a bloccare – viene inserito nella legge di bilancio senza alcuna possibilità di discuterlo”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.

“E’ un vero e proprio colpo di mano – prosegue – i datori di lavoro che non hanno corrisposto un salario equo ai lavoratori non saranno obbligati a pagare gli arretrati come molte sentenze dei giudici hanno determinato. Un fatto gravissimo che dimostra ancora una volta che il governo non solo non fa nulla contro il lavoro povero, ma addirittura adotta provvedimenti per assicurare che rimanga povero. Chiediamo di cancellarlo anche perché si tratta di una norma ordinamentale che nulla ha a che fare con il bilancio dello Stato. Davanti a queste meschinità diventa sempre più urgente riaprire rapidamente una discussione sul salario minimo legale per legge.”