Manovra, Schlein: la priorità è come ridurre il costo dell’energia

“In Italia i prezzi più alti di tutta Europa”

Milano, 30 set. (askanews) – “La priorità, in vista della manovra e del piano strutturale di bilancio, e la vorremmo discutere anche in queste settimane con le parti sociali, è come ridurre i costi energetici che vedono in Italia i prezzi più alti di tutta Europa: questo vuole dire una perdita secca di competitività per le imprese e una grande fatica per le famiglie per pagare le bollette”.Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivando alla libreria Feltrinelli di Milano per presentare il libro “L’imprevista” scritto insieme a Susanna Turco.Sui costi energetici “si può fare molto per slegare il prezzo dell’energia a quello del gas, immettere i benefici delle rinnovabili che comunque in Italia produciamo e riuscire ad abbassare le bollette alle imprese e alle famiglie” ha aggiunto.