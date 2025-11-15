Manovra, Schlein (Pd): tagli a enti locali, Meloni prende in giro sindaci

Bologna, 15 nov. (askanews) – “Dire che questa è la prima manovra senza tagli agli enti locali è prendere in giro i sindaci che i bilanci li conoscono”. Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, denunciando i tagli del governo agli enti locali nel corso della prima assemblea nazionale degli amministratori locali e dei sindaci democratici promossa a Bologna dal Pd nazionale.

“I bisogni e le aspettative di voi amministratori sono tante, mentre le risorse sono poche e in questo periodo costantemente decurtate dal governo che ha scaricato su di voi e sui cittadini il peso dei tagli, ma pure le sue responsabilità – ha spiegato Schlein -. I numeri sono testardi e smentiscono la propaganda autocelebrativa della presidente del Consiglio Meloni. Non finga la presidente Meloni di non sapere che le due manovre precedenti hanno già sottratto 10 miliardi e 700 milioni agli enti locali tra parte corrente e investimenti per i prossimi anni” ha proseguito la segretaria. “Oltre 800 milioni in meno per il 2026, 1,2 miliardo in meno per il 2027 e 1,4 in meno per il 2028. Credo che le si sia di nuovo rotta la calcolatrice”.

“Senza contare – ha concluso Schlein – che il governo, appena si è insediato, ha pensato bene di cancellare con un tratto di penna il fondo per l’affitto da 330 milioni di euro e quello per la morosità colpevole”.