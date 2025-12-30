Manovra, Schlein: promesse tradite, dopo 3 anni colpa di altri?

Roma, 30 dic. (askanews) – “E’ una manovra di promesse tradite: dovevate abolire la Fornero e avete allungato l’età pensionabile e abolito opzione donna, dovevate abolire le accise e le avete aumentate. E’ sempre colpa di qualcun altro? Dopo 3 anni di governo non vi crede più nessuno”. Così Elly Shclein nella dichiarazione di voto sulla legge di bilancio alla Camera.

“Siamo a fine anno per i vostri litigi costanti rischiando l’esercizio provvisorio”, ha aggiunto “è una manovra che aiuta i più ricchi, lo dice l’Istat, date 440 euro in più a chi guadagna 199 mila euro”.