Manovra, Schlein: sbagliata perchè non riduce diseguaglianze

Roma, 30 dic. (askanews) – “La prima preoccupazione degli italiani sono sanità e spesa. Molti italiani non sono tornati a casa nelle feste perchè non si potevano permettere il biglietto. Negli ultimi 4 anni Istat dice che i costi alimentari sono aumentate del 25 per cento e gli stipendi si sono ridotti del 9 per cento. Un italiano su dieci rinuncia a curarsi: è la carne viva delle disugueglianze che sono aumentate e su cui questa manovra non interviene” perciò è “sbagliata, va in direzione sbagliata, di austerità e lo state rivendicando”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nella dichiarazione di voto sulla legge di bilancio alla Camera.