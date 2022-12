Manovra, si va in aula con 450 emendamenti segnalati

E’ scaduto il termine per la consegna deglialla manovra economica in commissione Bilancio. Viene confermato da fonti parlamentari il numero digiudicati prioritari, 200 tra quelli dellae 250 per le. Gli emendamenti, poco più di 3mila in tutto, sono stati sfoltiti con il taglio di circa mille valutati non ammissibili. Dopo i ricorsi ne ne sono staticirca 50. Ora il nuovo taglio con i segnalati, su cui si concentrano le modifiche da apportare al testo ritenute prioritarie. Tra le proposte figurano l’innalzamento delle pensioni minime di anzianità ae quello sull’incremento addella decontribuzione per l’assunzione dei giovani a tempo indeterminato.