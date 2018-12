Manovra, Vito Grassi: L’accordo è una buona notizia. Soprattutto per il Sud

“L’accordo raggiunto dal premier Conte con la Commissione europea sulla manovra varata dal Governo èuna buona notizia, specialmente per il Mezzogiorno. Oltre alle previste sanzioni, evitiamo, infatti, il rischio piu’ grande per l’Italia, e soprattutto per il Sud. L’apertura di una procedura di infrazione per eccesso di debito avrebbe comportato il congelamento dei fondi strutturali fondamentali per finanziare gli investimenti per la crescita del Mezzogiorno: Il Fondo per la coesione e quelli per lo sviluppo rurale, lo sviluppo regionale, la pesca e il fondo sociale. Siamo soddisfatti di questo risultato per il quale noi imprenditori siamo scesi in campo, compatti, a Torino lanciando un messaggio forte e chiaro alla politica”. Così Vito Grassi, presidente di Confindustria Campania e Unione Industriali Napoli.