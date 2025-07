Manovre destabilizzanti in corso

Per chi non è andato ancora in ferie, sospirate per l’intero anno, è iniziata un’altra settimana con la stessa routine. Questa volta, almeno in parte, in controtendenza rispetto alle ultime che la hanno preceduta. Difatti la temperatura percepita è prevista più gradevole rispetto a quella dei giorni scorsi. É temuta invece in drastico aumento quella condizionata dalla quantità di fuoco provocata dalle armi usate dagli antagonisti e dai loro alleati. Oramai chi segue accuratamente quelle vicende dovrà dotarsi di una agenda, meglio se di tipo elettronico, dove annotare almeno i fatti salienti che si sono verificati nelle ultime 24 ore full time. Ciò perché nel suo girare, il mondo riceve in modo alternato sia il dì che la notte: insieme, compongono il giorno. Oggi però l’escursione dei fatti notevoli conferisce un affidavit di notevole valenza al risultato, che nemmeno nelle allucinazioni di Alice mentre é nel Paese delle Meraviglie, ci si aspetterebbe di incontrare. L’alleato di acciaio Musk, che è stato indubbiamente determinante perché quel tycoon vincesse lo challenge delle presidenziali Usa è stato allontanato dal vecchio Biondo da ogni responsabilità di governo. Di conseguenza ha fondato un partito tutto suo, che, si presume, non sarà mai disponibile a un alleanza con Trump e i suoi Ultras. Intanto il ricorso di questi ultimi alla politica dei dazi, di tipo talmente pesante da far rimanere attonito persino un gabelliere medioevale, solo per la volontà manifestata dei sostenitori di volerle confermare, sta creando una sgradita alterazione dei piani e programmi elaborati secondo logiche economiche e finanziarie già messe in atto. Sono di questi giorni varie voci di manovre destabilizzanti in preparazione un po’ presso tutte le superpotenze. Quindi il fantasma che si aggira per l’Europa ha superato anche gli originari confini del Vecchio Continente, cercando di aggirare ogni tipo di barriera. Solo dando fiato alle trombe e agevolando ogni innovazione del produrre e commercializzare, sarà possibile sperare di sopravvivere a una situazione che sta prendendo in mano sempre più saldamente le briglie dello sviluppo economico mondiale. Con l’augurio che tutto proceda per il verso giusto.