Mantova: da Lombardia altri 1,4 mln per ricostruzione post sisma

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato tre nuove ordinanze con cui vengono finanziati interventi per complessivi 1,4 milioni di euro e viene potenziato di ulteriori 15 milioni di euro il fondo per la ricostruzione degli immobili pubblici. L’area a cui saranno destinati i fondi è quella del mantovano: sarà finanziato il completamento dei lavori di messa in sicurezza sulle ciminiere dello stabilimento idrovoro del bacino agro mantovano-reggiano a Moglia di Sermide e Felonica.