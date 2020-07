Manuali online per fabbricare armi: chiusi 1.700 siti

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Scoperti e rimossi dalla Polizia Postale manuali online utilizzati per pianificare e realizzare attacchi terroristici e per fabbricare armi. Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto al terrorismo online, personale del servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ha condotto l’operazione ‘Rad-Referral Action Day on instructional material online’ promossa da Europol con lo scopo di rimuovere ogni tipo di contenuto illustrativo, o di manualistica digitale, utilizzati per la pianificazione e la realizzazione di attacchi terroristici.