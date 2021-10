Manuela Fragale nello staff dell’ufficio stampa dell’Aim (Associazione per l’Italia nel mondo)

La giornalista Manuela Fragale entro nello staff dell’Ufficio Stampa dell’Aim (Associazione internazionale per l’Italia nel Mondo) presieduta da Guido Vacca. Classe 1973, Manuela Fragale ha ricevuto diversi premi alla carriera per l’attività internazionale e nel 2018 è stata insignita della medaglia del Senato della Repubblica nell’ambito della Rassegna Galarte “per aver saputo divulgare accadimenti, storie, valori del Paese e della Calabria attraverso le pagine socioeconomiche e culturali, contribuendo a rinsaldare i legami tra le comunità italiane residenti all’estero e i luoghi d’origine”.

L’incarico si configura come prestigiosa prosecuzione del percorso professionale della giornalista calabrese, che, con un passato al Denaro, ha curato per anni le pagine socioeconomiche e culturali di diverse testate a livello nazionale e le corrispondenze dalla Calabria per i periodici internazionali dedicati alle comunità italiane residenti in Germania, Brasile, Argentina e Perù.