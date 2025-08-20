Manutenzione degli alberi di alto fusto a Napoli, quasi 2 mln dal Comune: via alla gara

Il Comune di Napoli, sul portale istituzionale, ha pubblicato una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto della città, suddiviso in quattro lotti. Si tratta di una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la conclusione, per ciascun lotto funzionale, di un accordo quadro con un unico operatore economico. L’importo a base di gara è di 1.940.000 euro. Saranno 500mila per il lotto 1, 490mila per il lotto 2, 480mila per il lotto 3 e 470mila per il lotto 4. La scadenza è stabilita nell’8 settembre 2025 entro le 12.