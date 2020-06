Manzella: “Fondo nazionale Innovazione strumento essenziale per cambiare le cose”

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “Bene il Piano industriale del Fondo nazionale innovazione, strumento essenziale ‘per cambiare le cose’”. Lo afferma il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico, Gian Paolo Manzella, in occasione della presentazione del piano industriale di Cdp venture capital per l’Italia. Il Fondo nazionale innovazione ”è uno strumento importante per il nostro sistema industriale, essenziale per catalizzare idee e capitali e costruire le basi del rilancio economico su cui stiamo lavorando”, sottolinea in una nota.