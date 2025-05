Map, un database in open access per raccontare le divinità

Oltre 26.000 occorrenze di nomi divini in lingua greca e in lingue semitiche (fenicio, punico, aramaico, ebraico) provenienti da migliaia di iscrizioni – dediche, preghiere, decreti, leggi, epitafi, inventari, conti, maledizioni, ecc.- incise su tanti supporti diversi – statue, monete, stele, cippi, tegole, arme, gioielli, strumenti, giocattoli… – fra il 1000 a.C. e il 400 d.C. in tutto il Mediterraneo. È quanto contiene il database Map, acronimo del progetto Erc Advanced Grant “Mapping Ancient Polytheisms. Cult Epithets as as Interface Between Religious Systems and Human Agency”, una banca dati interamente in open access e bilingue, francese e inglese, frutto delle ricerche del gruppo di lavoro di Corinne Bonnet all’Università di Tolosa, che da un anno è un bene comune con Pisa, con l’arrivo di Bonnet come professoressa ordinaria di Storia delle religioni alla Scuola Normale di Pisa. Recentemente, il team che ha fatto parte del progetto Map (oltre a Corinne Bonnet, Julie Bernini, Thomas Galoppin, Sylvain Lebreton, Enrique Nieto Izquierdo, Alaya Palamidis e Giuseppina Marano, quest’ultima attualmente postdoc alla Scuola Normale e vincitrice di un premio per la tesi di dottorato da parte dell’Accademia delle Scienze di Tolosa proprio per Map) ha pubblicato nella prestigiosa rivista francese “Annales. Histoire, Sciences Sociales” un articolo di sintesi intitolato “Des dieux qui comptent. Approches quantitatives des hiérarchies divines”, disponibile in open access dove viene proposta una riflessione critica sul rapporto fra indagini quantitative e qualitative rese possibili da quel immenso serbatoio di dati sui culti antichi, che non era mai stato raccolto e messo a disposizione del mondo scientifico (più di 800 studiosi hanno creato il proprio account sul sito per poter registrare le proprie ricerche nella banca dati). Nel mese di novembre 2024, la banca dati Map ha ricevuto, da parte del ministero francese dell’Insegnamento Superiore e della Ricerca, uno dei premi della Scienza aperta.