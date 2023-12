Mappata la porzione del cervello preposta al linguaggio

ROMA (ITALPRESS) – È stata effettuata la prima mappatura neuronale in alta risoluzione della porzione del cervello umano preposta al linguaggio, la cosiddetta area di Broca. La ricerca è stata realizzata da un team internazionale fra cui il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari con sede a Sesto Fiorentino. I ricercatori italiani associati al LENS fanno riferimento ai dipartimenti di Biologia, Fisica ed Astronomia, e Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze, oltre che all’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle ricerche. Illustra la ricerca il responsabile scientifico per l’unità italiana Francesco Saverio Pavone, docente di Fisica della materia presso il dipartimento di fisica dell’Ateneo fiorentino.

