Mappatella beach, Manfredi inaugura nuovi spazi per lo sport: Grazie ai partner privati

Inaugurato a Napoli, alla Rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo, il nuovo campo per beach volley e foot volley. Accanto al Mappatella Gym, aperto lo scorso anno, questo spazio si propone come luogo di sport e socializzazione per la cittadinanza. Il progetto è stato sostenuto dalla Fondazione Marinelli Gaeta, con il supporto della società Jacked e di numerosi altri imprenditori e operatori del terzo settore, tra cui la Fondazione 100×100 Naples. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte il sindaco di NapoliI Gaetano Manfredi e l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza, insieme ai rappresentanti delle associazioni coinvolte. “Con il campo di beach e foot volley completiamo l’offerta sportiva in questa spiaggia pubblica così importante per la città”. Così Manfredi che ha aggiunto, “insieme ai partner privati abbiamo già in programma di realizzare degli interventi anche nella zona di San Giovanni a Teduccio, in maniera tale da offrire spiagge attrezzate e sicure per garantire una fruizione di qualità del mare della nostra città”. “Abbiamo inaugurato lo scorso anno la palestra sulla spiaggia e fin da subito è stata parecchio utilizzata. Oggi – le parole di Cosenza – si inaugura anche il campo di beach volley e di questo ringraziamo i finanziatori che hanno in animo di contribuire alla realizzazione di iniziative simili anche in altre spiagge libere perché non ci teniamo solo alla zona centrale, ma anche alle altre aree costiere della città”. “Siamo felici di vedere quotidianamente tante persone che utilizzano Mappatella Gym e per questo – ha spiegato Roberta Marinelli, presidente della Fondazione Marinelli Gaeta – con il campo di beach e foot volley, abbiamo voluto offrire un’altra opportunità di incontro e un’altra opportunità di fare sport. Questo progetto contribuisce alla valorizzazione di un luogo fantastico ed è frutto della sinergia virtuosa tra pubblico, privato e terzo settore, accomunati dalla volontà di contribuire alla bellezza di questa città”.