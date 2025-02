Mappatella Gym, una palestra pubblica in spiaggia grazie alla collaborazione tra Comune e privati

Una palestra all’aperto in riva al mare, pubblica e completamente gratuita: è Mappatella Gym, l’area allestita con attrezzature sportive sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Questa mattina lo spazio attrezzato è stato consegnato ufficialmente al sindaco Gaetano Manfredi dalla Fondazione Marinelli-Gaeta e dall’associazione 100×100 Naples che hanno finanziato e realizzato l’intervento grazie alla collaborazione con il Comune di Napoli. All’iniziativa erano presenti anche gli assessori alle Infrastrutture e Mobilità, Edoardo Cosenza, allo Sport e alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante, e alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada.

Il progetto nasce dalla volontà di rendere lo sport accessibile a tutti, trasformando uno dei luoghi più popolari di Napoli in un centro di aggregazione e benessere. Mappatella Gym rappresenta un modello di inclusione sociale attraverso lo sport, offrendo attrezzature professionali gratuite in un contesto unico sul lungomare partenopeo.

“Mappatella Gym? È più bella di Rio de Janeiro”, ha esordito il sindaco Manfredi. Poi, ha aggiunto: “Avere delle attrezzature sportive pubbliche su lungomare è un ulteriore tassello per garantire una fruizione libera e vedo che ci sono centinaia di persone che utilizzano questa infrastruttura. Cercheremo anche di replicare in altre parti della città questi progetti. La sinergia tra il pubblico e il privato la stiamo attuando in tante cose: dalla gestione del verde alla possibilità di avere attrezzature sportive pubbliche di libera fruizione. Si sta creando un’ottima collaborazione grazie a tanti operatori che stanno dando una mano alla città. Ma una città con aree pubbliche ben attrezzate richiede anche la collaborazione dei cittadini che devono rispettare questi spazi”.

“Mappatella Beach è una spiaggia ormai iconica per i napoletani e stiamo cercando di migliorarla poco alla volta. Già dall’anno scorso – ha ricordato l’assessore Cosenza – nella stagione estiva forniamo pedane, ombrelloni, docce e bagni. Da oggi, tutto l’anno, grazie ai mecenati di 100X100 Naples si potrà fare sport come nei lungomare di tutto il mondo, da Barcellona a Tel Aviv. Una bella iniziativa per i napoletani, ed è anche bello vedere che ci sono privati che decidono di investire le proprie risorse per la città”.

“Si realizza una cosa bellissima per la quale ringrazio chi si è reso disponibile a realizzarla – ha affermato l’assessora Ferrante –. Con questo campo all’aperto sul mare, Napoli è sempre più europea e sono certa che raccoglierà tantissimi consensi. Anche questo è un modo per fare sport e stare insieme, non necessariamente nei grandi impianti, e rientra nella realizzazione di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”.

“Proseguiamo, con questa iniziativa, nel solco del partenariato pubblico-privato – ha sottolineato l’assessore Santagada – in questo caso con l’associazione 100×100 Naples e l’impegno di diversi imprenditori. Credo che sia questa la strada da seguire, sempre con il coordinamento centrale dell’Amministrazione”.