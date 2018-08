Mar Mediterraneo, mappato il genoma dell’orata

Mappato il genoma dell’orata, che insieme al branzino, è la più importante specie allevata nel Mediterraneo. Ora si potranno individuare i geni che fanno crescere di più, ammalare di meno o che garantiscono un filetto di elevata qualità. La Ricerca italiana, coordinata dall’Università di Padova e pubblicata su “Nature Communications Biology”, ha permesso di ottenere la sequenza completa del genoma del Sparus aurata.

Secondo i dati Fao, la produzione globale di orata è per il 5% derivata dalla pesca, mentre per il restante 95% proviene da attività di allevamento. L’Italia, nello scenario internazionale, si posiziona al 4/o- 5/o posto con una produzione di acquacoltura di circa 7.000 tonnellate, contro le quasi 50.000 tonnellate prodotte dal paese leader per questa specie, la Grecia. L’orata è una specie ermafrodita sequenziale, uno stesso esemplare può essere maschio in una fase della sua vita e femmina in un’altra. In particolare presenta un ermafroditismo sequenziale proterandico: tutti gli individui si sviluppano inizialmente come maschi ma all’eta’ di circa due anni, vanno incontro ad una regressione dei testicoli e una maturazione delle ovaie, diventando cosi’ femmine. Questa condizione sessuale aumenta il successo riproduttivo: le femmine hanno sempre un’eta’ maggiore dei due anni, di conseguenza sono sempre piu’ grandi dei maschi e questo permette loro di avere delle gonadi piu’ grandi, di produrre e ospitare un numero di uova molto piu’ elevato. Studiare come il Dna di una specie ermafrodita viene “letto” e’ fondamentale visto che non e’ la sequenza del DNA (come nell’uomo) a regolare lo sviluppo del sesso, ma il diverso modo in cui il Dna viene trascritto ed espresso. Lo studio ha, per la prima volta, interamente sequenziato e annotato il genoma dell’orata, attribuendo cosi’ una funzione alle diverse parti del Dna. Questo ha permesso anche di esplorare l’espressione genica delle femmine e dei maschi e le dinamiche evolutive dei geni espressi in maniera differenziata tra i due sessi.