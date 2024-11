Mar Nero: opportunità e sfide per sicurezza Euroatlantica

Roma, 8 nov. (askanews) – L’Ambasciata di Romania in Italia, in collaborazione con la Società ltaliana per l’Organizzazione Internazíonale di Roma, ha organizzato il 7 novembre presso Palazzetto Venezia – sede della SIOI, una conferenza dal titolo “Mar Nero: Opportunità e sfide per la sicurezza Euro-atlantica”, con la partecipazione del Segretario Generale dell’Organizzazione della Cooperazione Economica del Mar Nero, l’Ambasciatore Lazar Comanescu, già Ministro degli Esteri della Romania.

La conferenza, moderata dal giornalista Giorgio Rutelli e introdotta dall’Ambasciatore di Romania in Italia, Gabriela Dancau, e dal Presidente della SIOl, l’Ambasciatore Riccardo Sessa, ha riunito importanti relatori provenienti da diversi settori, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza strategica del Mar Nero per la sicurezza regionale, europea ed euro-atlantica, nonché la posta in gioco degli sviluppi in quest’area per l’ordine internazionale basato sulle regole.

Al panel sulla cooperazione politica e di sicurezza sono intervenuti l’Ambasciatore Lazar Comanescu, Segretario Generale dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica del Mar Nero, Georgios Mitrakos, Direttore Generale del Centro Internazionale di Studi sul Mar Nero e il Contrammiraglio Massimiliano Lauretti, Contrammiraglio Massimiliano Lauretti, capo del Reparto piani, operazioni e strategie marittime dello Stato Maggiore della Marina Militare.

Il secondo panel, incentrato sul ruolo del Mar Nero nel garantire la sicurezza energetica a livello europeo, ha riunito specialisti economici: l’analista Radu Magdin, e Lauren?iu Pachiu, rappresentante del think tank romeno New Strategy Center, Fabrizio Fabbri, CEO di Ansaldo Energia, ed Ernesto Ferlenghi, rappresentante della società di infrastrutture energetiche Saipem.

L’evento, che ha visto la partecipazione di un folto pubblico tra cui ambasciatori, rappresentanti del corpo diplomatico, del mondo accademico e politico, nonché studenti delle università italiane, è stato pensato come apporto italo-romeno alla promozione del valore strategico del Mar Nero, sia dal punto di vista dei temi che caratterizzano questa regione, sia dal punto di vista delle sue connessioni con il Mediterraneo Orientale, con il contributo di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e della ricerca.