Mar Rosso, Campomenosi “Con missione Aspides più certezze a imprese”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dobbiamo dare più certezza alle imprese che aspettano la consegna di merci e prodotti, quindi ben venga la missione Ue Aspides” per proteggere le navi commerciali che transitano nel Mar Rosso. Lo dichiara il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo Marco Campomenosi alla luce del via libera del Consiglio Affari esteri all’operazione difensiva di sicurezza marittima per proteggere le navi commerciali attaccate dai ribelli Houthi nel Mar Rosso e nel Canale di Suez.

xf4/sat/gtr