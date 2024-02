Mar Rosso, Tajani “Missione Aspides un successo italiano”

BRUXELLES (ITALPRESS) – “La missione Aspides, approvata dal Consiglio Ue, è un successo italiano: siamo stati il Paese che più di ogni altro ha insistito affinchè ci fosse una missione militare europea per proteggere il traffico mercantile a Suez e nel mar Rosso”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue che si sta svolgendo a Bruxelles. Alla missione, ha ricordato il titolare della Farnesina, “parteciperanno Italia, Francia e Germania, ma altri Paesi sono intenzionati a partecipare come la Romania e Albania”. La missione “si aggiunge alla missione Atalanta che serve a combattere la pirateria: questo è un messaggio forte che viene mandato anche a tutela di un sistema che sta danneggiando i porti italiani”, ha aggiunto.

“Nel nostro piccolo abbiamo dato una risposta chiara a tutto il mondo della portualità italiana, da Gioia Tauro a Triste, da Taranto a Genova”, ha detto Tajani. Sul rafforzamento della difesa comune europea il ministro ha chiarito che “se l’Europa vuole contare all’interno della Nato e garantire una difesa e politica estera europea non può non contare su un esercito comune”. Ha giudicato “positiva la proposta di Ursula von der Leyen di creare un commissario europeo alla difesa per continuare un percorso iniziato negli anni ’50”. E proprio sull’eventuale secondo mandato dell’attuale presidente della Commissione europea a cui la stessa von der Leyen ha annunciato ufficialmente di volersi candidare, il ministro Tajani ha dichiarato che “al congresso di Bucarest, Forza Italia voterà a favore della von der Leyen come candidata alla presidenza europea”.

