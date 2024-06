MAR20X, il nuovo retail concept di Mercedes-Benz

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz investe ogni anno circa tre milioni di euro per le attività legate alla Customer Experience, ampliando e semplificando l’esperienza di Marca. Soprattutto per un brand che rappresenta l’eccellenza è, infatti, fondamentale assicurare ai propri clienti un’esperienza omnichannel che viaggi senza soluzione di continuità tra universo fisico e mondo digitale, diversificando ruoli e touchpoint. In questo scenario, che negli ultimi anni ha visto una significativa crescita dei canali digitali, i partner sul territorio saranno sempre più un elemento strategico del customer journey. Ed è proprio per offrire una risposta in grado di soddisfare le aspettative più elevate dei clienti, che i retail partner della Stella ridefiniscono oggi architetture, processi e professionalità all’interno del punto vendita, integrando e completando l’esperienza onmichannel.

“Per rendere ancora più efficace la relazione con i nostri clienti abbiamo coinvolto i nostri partner sul territorio in una profonda riorganizzazione interna che, oltre a rimodulare gli aspetti architettonici e funzionali, introduce nuove figure professionali, in grado di semplificare i processi e rispondere tempestivamente e in maniera sempre più efficace a quelli che sono i loro reali bisogni”, ha dichiarato Andrea Nazzaro, Responsabile Retail Network Development di Mercedes-Benz Italia. “Allo stesso tempo, ci permette di sfruttare sempre più il potenziale della relazione fisica, esattamente come avviene nelle boutique delle grandi firme del lusso, dalla moda all’alta orologeria. Il punto vendita diviene così una piattaforma esperienziale che rafforza il valore del brand in una sinergia omnichannel in cui fisico e digitale diventano un’espressione unica della forza e della reputazione dei nostri Marchi. La campagna, realizzata dal nostro team Marketing Communication Experience in collaborazione con l’agenzia Team X, definisce perfettamente gli obiettivi del MAR20X e conferisce il giusto valore alla relazione tra noi, i nostri partner sul territorio e i nostri clienti”.

I clienti, i loro sogni e le loro esigenze sono, infatti, i protagonisti del concept che ha guidato l’agenzia Team X nell’ideazione della campagna di comunicazione integrata a supporto del progetto, ben sintetizzata nel claim “C’è uno spazio plasmato sui miei desideri”. A parlare in prima persona sono gli stessi clienti, rappresentati attraverso ritratti iconici che sottolineano l’importanza del loro ruolo.

