Mara Carfagna (Noi Moderati) domani al Gambrinus: incontro con gli elettori

Prosegue il tour di presentazione dei candidati al Consiglio regionale della Campania della lista Noi Moderati – Cirielli Presidente. Domani l’onorevole Mara Carfagna, segretario nazionale di Noi Moderati, e il coordinatore regionale del partito Gigi Casciello saranno a Napoli per un incontro, aperto al pubblico, con l’avvocato Riccardo Guarino, candidato capolista per Noi Moderati al Consiglio regionale della Campania nella circoscrizione di Napoli. L’appuntamento è al Gran Caffè Gambrinus alle ore 11. L’incontro rappresenta un’occasione per fare il punto sul lavoro svolto da Noi Moderati a Napoli e in Campania. Nel pomeriggio tre appuntamenti nel cuore dell’Irpinia con l’onorevole Mara Carfagna: alle ore 16 nelle Sala Consiliare di Sirignano; alle ore 17 in piazza V. Ferrante a Domicella; alle ore 18.30 nella Sala Salerno del Comune. Il segretario di Noi Moderati Carfagna affiancherà i candidati della lista Noi Moderati – Cirielli Presidente (Federica Ferrara, Filomena Lamberti, Domenico Menna e Pietropaolo Rozza) per ribadire l’impegno a favore di una politica fatta di competenza, ascolto e concretezza.